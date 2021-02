11:31 Uhr

Stelen erzählen von Aichacher Stadtgeschichte

Eigentlich hätten sie noch 2020 fertig werden sollen, zum 50. Jubiläum der Eingemeindung der beiden Aichacher Stadtteile Unterschneitbach und Untergriesbach. Doch das Wetter spielte nicht mit. Seit Anfang Februar nun stehen die drei neuen stadtgeschichtlichen Stelen. Zu finden sind sie am Aufgang zur Kapelle in Untergriesbach sowie in Unterschneitbach neben dem Denkmal zur „Schnaitbacher Einung“ und an der alten Mühle.

Seit dem Frühsommer 2020 sind in Aichach an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Metallstelen mit Informationen zum jeweiligen Standort aufgestellt worden. Es war ein lange geplantes Projekt des langjährigen Stadtarchivars Christoph Lang, der mittlerweile Bezirksheimatpfleger ist.

Weitere Stelen in Aichacher Stadtteilen folgen

Bürgermeister Klaus Habermann freut sich, dass nun auch in den Stadtteilen Stelen mit Informationen zur Ortsgeschichte dazu kommen. „Den Anfang machen Untergriesbach und Unterschneitbach, sie gehören inzwischen seit 50 Jahren zur Stadt Aichach“, erläutert er und ergänzt, dass nach und nach natürlich auch in den anderen Stadtteilen Stelen aufgestellt werden sollen.

In Unterschneitbach klärt eine Stele am Platz vor der Kirche in der Nähe des Denkmals zur „Schnaitbacher Einung“ über dieses bedeutenden Ereignis der bayerischen Geschichte und über den Ort auf.

Die Geschichte der Unterschneitbacher Mühlen

Die zweite Stele an der alten Mühle informiert über die Geschichte der beiden Mühlen des Orts. In Untergriesbach steht die Stele am Ende der kleinen Treppe, die hinauf zur Kapelle führt.

In Untergriesbach steht eine Stele am Aufgang zur Kapelle. Bild: Privat

Die Texte stammen von Christoph Lang unter Mitarbeit von Wolfgang Brandner, Vorsitzender des Heimatvereins Aichach. Wer mehr zu den einzelnen Stationen und Sehenswürdigkeiten wissen möchte, kann den QR-Code auf den Stelen nutzen. Er führt zur Internetseite der Stadt Aichach. Ausführliche Beschreibungen sowie alte Bilder und Ansichten finden Sie hier. (AZ)

