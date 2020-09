vor 37 Min.

Straßenmusik und Frühschoppen in Aichach

Musik mit Moni Wagner und Trio Tzigane am Freitag. Überzwerch spielt am Sonntag

Der Aichacher Musiksommer geht in die nächste Runde. Am Freitag, 18. September, findet Straßenmusik am Stadtplatz statt. Ab 18 Uhr treten die Singer-Songwriterin Moni Wagner aus Aichach und das Trio Tzigane auf. Das junge Trio aus Aichach, bestehend aus Florian Naßl (Kontrabass), Maximilian Pollanka (Gitarre) und Gregor Holzapfel (Gitarre), orientiert sich musikalisch am Zigeunerjazz.

Zum Programm gehören Jazzstandards wie „Bei mir bist du schön“ und Stücke wie „Isn’t it romantic“. Auftrittsorte sind der Platz am Maibelisken vor dem Rathaus sowie vor der Spitalkirche. Ende ist gegen 20 Uhr. Am Brunnen vor der Sparkasse findet ab 17 Uhr ein Kinderprogramm mit Bastelaktion, betreut von Sabine Dauber, statt. Die Straßenmusik am Stadtplatz ist Teil des Aichacher Musiksommers, dem musikalischen Rahmenprogramm zur Bayerischen Landesausstellung. Für die Straßenmusik wird der Obere Stadtplatz für den Verkehr gesperrt.

Am Sonntag, 20. September, geht es weiter mit dem altbayerischen Frühschoppen. Das Programm startet nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, Einlass ist bereits ab 11 Uhr. Die Kapelle Überzwerch aus Thierhaupten spielt bayerische Blasmusik. Dazu gibt es Schmankerl von Hüttenzauber. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es müssen aber die Kontaktdaten aller Besucher erfasst werden. Das Formular kann vorab unter www.aichach.de/rahmenprogramm heruntergeladen und mitgebracht oder vor Ort ausgefüllt werden. (dehe)

Themen folgen