vor 18 Min.

Supermarkt-Parkplatz: Unbekannte Frau fährt in Dachau Fußgänger an

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Samstag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dachau ereignet hat.

Eine Autofahrerin hält nicht an, als sie mit ihrem Wagen einen 31-Jährigen vor einem Dachauer Supermarkt am Knie erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Dachauer Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 15 Uhr in Dachau ereignet hat. Dabei wurde auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts an der Danziger Straße ein 31-jähriger Fußgänger angefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gerade auf einer eingezeichneten Querungshilfe unterwegs, als ein silberner Peugeot so knapp an ihm vorbeifuhr, dass er das rechte Knie des Fußgängers streifte. Das Auto wurde laut Polizei von einer Frau mittleren Alters gefahren.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Da außer dem Fahrzeugtyp und der Fahrerbeschreibung keine weiteren Hinweise vorliegen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Dachauer Polizei, Telefon 08131/5610, zu melden. (ull)

