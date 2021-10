Todtenweis

Die Kontroverse ist entschieden: Todtenweis bekommt keinen Dorfladen

So sieht ein Planungsvorschlag für den Um- und Ausbau des alten Feuerwehrhauses in einen Dorfladen für Todtenweis aus. Er wird vorerst nicht verwirklicht.

Plus Nur fünf von 13 Gemeinderäten stimmen für einen Dorfladen in Todtenweis. Finanzielle Erwägungen geben den Ausschlag. Gibt es trotzdem noch eine Chance für das Projekt?

Von Johann Eibl

Seit Jahren bereits wird in Todtenweis darüber debattiert, ob man einen Dorfladen gründet. Am Mittwoch befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung noch einmal mit dem Vorhaben. Über eine Stunde lang diskutierte er kontrovers, um dann seine Entscheidung zu treffen. Für den Dorfladen sprachen sich schließlich nur fünf Ratsmitglieder aus. Ist das Projekt nun endgültig vom Tisch?

