Todtenweis

vor 19 Min.

Starkregen richtete große Schäden an: Wie kann sich Todtenweis schützen?

So sah der Radweg zwischen Todtenweis und der Lutz-Siedlung in Aindling nach einem Starkregen im Juni aus. Vom südlich gelegenen Acker wurden Wasser- und Schlammmassen auf den Geh- und Radweg geschwemmt.

Plus Anlieger sind überzeugt, dass die Gemeinde Fehler gemacht hat. Mithilfe von Fachleuten will Todtenweis eine Lösung für die Raiffeisensiedlung finden.

Von Johann EIbl

Der heftige Regen vor einigen Monaten hat in vielen Orten zu enormen Schäden geführt, nicht zuletzt auch in Todtenweis. Darum haben sich Bürgerinnen und Bürger aus den Bereichen der Raiffeisensiedlung in schriftlicher Form an das Landratsamt und an die Regierung von Schwaben gewandt. Die entstandenen Probleme seien offensichtlich auf einen Rückstau aus dem gemeindlichen Mischwasserkanal zurückzuführen, hieß es. Doch welche Lösung gibt es? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Mittwoch auch der Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen