Todtenweis

vor 40 Min.

Todtenweiser ärgern sich über "kriminelle Schwerlastfahrer"

In Todtenweis gibt es Klagen über Holztransporter, die rücksichtslos durch den Ort fahren würden, wie es in der Bürgerversammlung hieß.

Plus In der Bürgerversammlung in Todtenweis gibt es sachliche Wortmeldungen, aber auch manchmal eine hitzige Atmosphäre bei den Themen Verkehr und Starkregen.

Von Johann Eibl

Eine Stunde lang dauerte die Aussprache im Rahmen der Bürgerversammlung in Todtenweis am Donnerstag. Bisweilen verlief sie in einer etwas hitzigen Atmosphäre. Unter anderem, als es um den Schwerverkehr durch die Lechraingemeinde und Probleme bei Starkregen mit Kanalrückstau ging.

