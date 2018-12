08.12.2018

Tomaschko ist im Ältestenrat

Ausschüsse im Landtag

Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ist laut einer Mitteilung in seiner Arbeit im Maximilianeum bei seinen Schwerpunktthemen geblieben und gehört wieder dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport sowie dem Bildungsausschuss an. Zudem ist Tomaschko auch Mitglied des Ältestenrats. Dieses Gremium ist ein Beratungs- und Koordinierungsorgan in parlamentarischen Angelegenheiten und bestimmt Zeit und Tagesordnung der Vollversammlungen. (AN)

