Überfüllte Busse trotz Corona: Experten müssen nach Lösungen suchen

Wie können überfüllte Schulbusse vermieden werden? Die Idee der Unterrichtsstaffelung ist kaum umsetzbar. Jetzt sind Experten gefragt, neue Konzepte zu liefern.

Die Corona-Pandemie macht uns derzeit auf viele Missstände aufmerksam, die davor schon existierten, aber die jetzt stärker wahrgenommen werden. Überfüllte Schulbusse gab es auch vor Corona schon reihenweise, aber sie wurden toleriert. In der Regel ist ja dadurch nichts Schlimmeres passiert, außer dass manchem Kind aufgrund der Enge schlecht wurde oder bei einer abrupten Bremsung alle übereinander fielen.

Jetzt ist es anders. Jetzt herrscht die Sorge vor der Ansteckung mit dem Virus. Doch jetzt ist es schwierig, gegenzusteuern. Ähnlich wie mehr Pflegekräfte für Seniorenheime nicht herbeigezaubert werden können, gibt es auch nicht endlos viele Busfahrer und Busse. Busunternehmen, Kommunen und Landkreise sind zwar bemüht, Verstärkerbusse zu organisieren, aber das wird nicht überall gelingen. Viele Problemlinien werden bleiben.

Idee der Unterrichtsstaffelung ist nicht umzusetzen

Die Idee, den Unterricht und damit auch den Unterrichtsbeginn zu staffeln, damit nicht alle Kinder gleichzeitig zur Schule fahren, erscheint verlockend. Aber sie ist sicher nur schwer umzusetzen, da sie neue Probleme mit sich bringt. So müssten beispielsweise die Eltern die Betreuung neu organisieren, wenn das Kind später in die Schule fährt. Auch fehlende Busverbindungen am Nachmittag oder eine knifflige Stundenplangestaltung und Lehrereinteilung für die Schulen könnten die Folge sein.

Gefragt sind hier besser durchdachte und umsetzbare Konzepte. Aber die fallen leider nicht vom Himmel. Insofern ist die Idee eines Runden Tisches mit Fachleuten durchaus sinnvoll. In der Hoffnung, dass diese eine nachhaltige Lösung finden, die auch nach Corona noch Bestand haben wird.

