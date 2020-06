vor 16 Min.

Umgetauft: Der Kabisbach in Todtenweis wird zum Litzelbach

Das Gewässer an der Feldstraße in Todtenweis soll nicht länger Kabisbach heißen. Ob das Folgen für die Kabisbachgruppe hat, ist offen.

Der Litzelbach ändert seinen Namen an der Feldstraße in Zukunft nicht mehr in Kabisbach. Weiterhin ging es in einer Gemeinderatssitzung in Todtenweis unter anderem um die Kanaldeckel in der Hauptstraße und um das Medienkonzept in der Schule. Hier ein Überblick:

Moderne Medien: Die Gemeinde wird das Medienkonzept an der Schule weiterverfolgen. Es steht ein Budget von rund 7500 Euro für die IT-Ausstattung zur Verfügung. Nun wird ein EDV-Dienstleistungsbüro eingeschaltet.

Gerüchte in Umlauf: Vier Personen sollen an der Fischerhütte bei den Sander Seen gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. Bürgermeister Konrad Carl, der Vorsitzender des Fischereivereins ist, war empört über das Gerücht, mit dem „hoch angesehene Leute“ in Misskredit gebracht worden seien.

Bauvorhaben abgesegnet: Im Freistellungsverfahren kann in der Burgstraße in Todtenweis ein Haus errichtet werden. Im Lärchenweg darf ein Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus erweitert werden. Keine Einwände gab es gegen ein Mehrfamilienhaus mit Garage in der Hauptstraße.

Neue Ortsstraße in Todtenweis

Neues Wegerecht: Die neue Erschließungsstraße „Am Lerchholz“ im Gewerbegebiet Lechfeldwiesen Teil II Süd in Sand wurde zur Ortsstraße gewidmet.

Deckel abgesenkt: Die Kanaldeckel in der Hauptstraße säßen zu tief, monierte Bernhard Riß. Dieses Manko soll behoben werden. Außerdem wies er auf eine hängende Fichte hin, die für spielende Kinder zu einer Gefahr werden könnte.

Name geändert: Aus dem Litzelbach wurde bisher an der Abzweigung zur Feldstraße der Kabisbach. Künftig gilt durchgehend die Bezeichnung Litzelbach. Ob diese Änderung auch Auswirkungen auf die Bezeichnung Kabisbachgruppe haben wird, das ist noch offen.

Fehlende Information: Ulrich Siegmund vermisst im Internet das Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Aindling vom 28. Mai.

Bürgermeister lobt Arbeiter auf den Wertstoffhöfen

Mehr Aufgaben: Den Arbeitern an den Wertstoffhöfen dankte der Bürgermeister. Sie seien in den vergangenen Wochen auch zu „Helden“ geworden, weil viele Leute während des Corona-Lockdowns Keller und Garagen entrümpelt hatten.

Zuschuss genehmigt: An die Caritas-Sozialstation in Aichach wird die Gemeinde Todtenweis insgesamt 1068 Euro überweisen, 77 Cent je Einwohner. (jeb)

