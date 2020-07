00:31 Uhr

Unachtsamer Radfahrer rammt Auto

Nach Unfall in Aichach leicht verletzt

Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Radler war auf der Ortsverbindungsstraße von Algertshausen in Richtung Froschham gefahren. An der Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße aus Oberbernbach fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)

