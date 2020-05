13:00 Uhr

Unbekannte stehlen Axt aus Hütte und richten weiteren Schaden an

In die Hütte des Waldkindergartens brechen Unbekannte ein und stehlen eine Axt. Mit der schlagen die Täter anschließend auf zwei kleine Bäume ein.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Hütte des AWO Waldkindergarten „Hollerbusch“ in Dietenhausen (Gemeinde Odelzhausen) ein.

3000 Euro Schaden nach Einbruch in Hütte

Die Einbrecher brachen laut Polizei die Vorhängeschlosser einer Hütte auf und entwendeten eine Axt.

Mit dieser schlugen die Täter auf zwei kleine Bäume ein, wobei einer davon umknickte. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. (AZ)

