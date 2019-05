vor 50 Min.

Unbekannte zapfen Diesel aus Lastwagen ab

Die Aichacher Polizei sucht Zeugenhinweise auf einen Dieseldiebstahl in der Nacht zum Samstag an der B300. (Symbol)

Während der Fahrer auf dem B300-Parkplatz bei Unterwittelsbach schläft, zapfen Unbekannte Diesel aus seinem Lastwagen ab. Der Schaden ist ordentlich.

Rund 680 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus einem Lastwagen abgezapft. Dieser war laut Polizei an der B300 auf dem Parkplatz bei Unterwittelsbach abgestellt. Die Diebe, die zwischen Mitternacht und 4.10 Uhr am Werk waren, öffneten das Tankschloss des lettischen Lastwagen mit Gewalt. Der Fahrer schlief währendessen in seinem Führerhaus. Er bemerkte den Diebstahl erst, als seine Standheizung nicht mehr funktionierte. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf knapp 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-11. (AN)

