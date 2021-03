vor 16 Min.

Unbekannter Dieb erbeutet in Dachauer Apotheke viel Bargeld

Ein Mann lenkt beim Einkauf in Dachau den Apotheker ab und greift dann zu. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Dieb.

Ein dreister Dieb hat in einer Dachauer Apotheke eine hohe Summe Bargeld gestohlen. Wie die Dachauer Polizei mitteilt, betrat die männliche Person am Freitag die Apotheke in der Pfarrer-Kölbl-Straße in Dachau.

Während des Einkaufs lenkte der Mann den Apotheker ab und konnte so aus der Ladenkasse 800 Euro entwenden. Anschließend verließ der Unbekannte fluchtartig die Apotheke.

So wird der Täter beschrieben

Die Polizei Dachau hofft auf Zeugenhinweise. Hier die Beschreibung des Tatverdächtigen: männliche Person, circa 1,75 Meter groß, schlank, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke, dunkler Hose, sprach akzentfreies Schriftdeutsch. (AZ)

