Unfall: Zwei Leichtverletzte nach Überschlag mit dem Auto

In Schiltberg kommt laut Polizei ein 61-jähriger Autofahrer von der Straße ab. Sein Begleiter und er kommen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Zwei Menschen sind bei einem Überschlag mit einem Auto in Schiltberg am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 61-jähriger Autofahrer gegen 0.45 Uhr in Schiltberg auf der Straße "Am Bach" in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen aufgeschütteten Haufen mit Pflastersteinen, berichtet die Polizei. Nach der Kollision kippte das Fahrzeug zur Seite und kam nach einem Überschlag auf dem Dach zum Liegen.

Fahrer und Beifahrer können sich selbst befreien

Der Fahrer und sein 29-jähriger Begleiter konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (bac)

