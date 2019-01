15:45 Uhr

Unfall vor Kindergarten: Fahrerin war betrunken

Einen Schaden von etwa 20000 Euro hat eine betrunkene Autofahrerin nach Angaben der Polizei am Mittwoch im Aichacher Stadtteil Ecknach verursacht.

2,3 Promille hatte eine 56-Jährige Autofahrerin in Ecknach, als sie ein parkendes Auto beschädigte.

Einen Schaden von etwa 20000 Euro hat eine betrunkene Autofahrerin nach Angaben der Polizei am Mittwoch im Aichacher Stadtteil Ecknach verursacht. Eine 36-jährige Frau hatte ihren Wagen in einer Parkbucht in der Pfarrer-Steinacker-Straße auf Höhe des Kindergartens geparkt. Gegen 15.45 Uhr öffnete sie die linke hintere Tür des Autos und schnallte ihr Kind im Kindersitz fest.

Zu dieser Zeit fuhr die 56-jährige Frau mit ihrem Auto so nah an dem parkenden Wagen vorbei, dass dieser beschädigt wurde. Mutter und Kind wurden dabei nicht verletzt, auch die 56-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei der 56-Jährigen jedoch eine Alkoholisierung mit einem Wert von 2,3 Promille festgestellt. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. (AN)

