Fahrradklimatest: Viele Radler fühlen sich im Aichacher Verkehr gefährdet

Zum Wahlkampfthema machten die Grünen im vergangenen Jahr den Radverkehr in Aichach. Mit „sprechenden Rädern“ wiesen sie auf Missstände hin. Zum Beispiel hier am Bahnhof. Dort müssen Radler, die von der Innenstadt kommen und links abbiegen wollen, in der starken Rechtskurve gut aufpassen.

Foto: Echter (Archivbild)