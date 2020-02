20.02.2020

Viel Geld für Straßen und Kanäle

Keine neuen großen Projekte in Affing

Die Gemeinde Affing konzentriert sich in diesem Jahr auf begonnene und bereits angestoßene Projekte. Verzichtet wird unter anderem auf die Straßenbeleuchtung im Mühlweg. Einige Beispiele aus der Investitionsliste:

825000 Euro sind vorgesehen unter anderem für die Ampel am Unterkreuthweg in Mühlhausen und für Sanierungen, darunter die Verbindung von Frechholzhausen nach Pfaffenzell. Hinzu kommen über 1,4 Millionen Euro für den Straßenbau in Baugebieten, darunter rund 560000 Euro für „Am Weberanger“.

In die Abwasserkanäle investiert Affing 236000 Euro vor allem für Sanierungen. Hinzu kommt der Kanalbau in den neuen Baugebieten (310000 Euro).

Es stehen unter anderem 207000 Euro für die Leitungen im Haushalt (vor allem Sanierungen). Hinzu kommen weitere 250000 Euro für die Wasserleitungen in den neuen Baugebieten. Außerdem wird die Planung der Sanierung des Hochbehälters in Bergen und der Regenerierung des Brunnens im Derchinger Forst begonnen.

630000 Euro werden für Sanierungen und Ersatzbauten ausgegeben, darunter knapp 300000 Euro für die Erneuerung der Brücke unweit des Gebenhofener Sportplatzes und knapp 200000 Euro für die am Hörgelaugraben.

85000 Euro sind unter anderem für Tablets, PC, Laptops und Beamer vorgesehen.

Rund 48000 Euro werden ausgegeben unter anderem für eine neue Sirene der Feuerwehr Aulzhausen (15000 Euro) und neue Tore für Mühlhausen.

5000 Euro werden in ein Gutachten investiert, um den zukünftigen Bedarf abzuklopfen.

20000 Euro Planungskosten für die Generalsanierung des Gebäudes in Gebenhofen sind eingeplant. (jca)

