vor 58 Min.

Vom Gottesdienst geht’s zum Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Pöttmes feiert ihren Schutzpatron. Anschließend werden langjährige Mitglieder geehrt

Rund um den Namenstag des Schutzpatrons der Feuerwehren hat auch die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes den Florianstag begangen. Nach dem verregneten Einmarsch vom Marktplatz in die Pfarrkirche zum Besuch der Vorabendmesse wurde wieder einmal deutlich, dass die Einsatzkräfte jederzeit bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen. Sie mussten noch während der Eröffnung des Gottesdienstes zu einem Einsatz eilen.

Im Anschluss daran wurde es aber gemütlicher und feierlicher. So traf man sich im Feuerwehrhaus zu einem Festabend, bei dem durch den Vorsitzenden Hans Liebhart gemeinsam mit dem Kommandanten Richard Hammerl auch langjährige Mitglieder geehrt wurden. Fabian Schafnitzel erhielt eine Urkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein. Martin Rupprecht, Martin Mayr, Pascal Loquai, Tobias Sutter und Stefan Kummer gehören dem Verein seit 20 Jahren an. 40 Jahre Mitgliedschaft können Johann Steiger, Ernst-Christoph Schmid und Richard Hammerl aufweisen. Auf beeindruckende 70 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes dürfen Alfons Eitelhuber und Adolf Hammerl zurückblicken.

Der oberste Dienstherr der Feuerwehr, Bürgermeister Franz Schindele, hob in seinem Grußwort den Stellenwert und die gesellschaftliche Bedeutung einer Freiwilligen Feuerwehr hervor und fand deutliche Worte im Zusammenhang mit den zuletzt immer häufiger werdenden verbalen und körperlichen Angriffen auf Hilfskräfte im Einsatz.

Auch Baron Franziskus von Gumppenberg lobte die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen. Es sei an der Zeit, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Das ehrenamtliche Engagement sei wesentlich. (AN)

