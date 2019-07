vor 21 Min.

Wanderer sind rundum zufrieden

Der TSV Mühlhausen freut sich über die Resonanz auf seine Wandertage. Teilnehmer reagieren positiv

Morgenstund hat Gold im Mund – so könnte das Motto eines waschechten IVV-Wanderers lauten. Bereits um 5.45 Uhr standen bei den Mühlhauser Wandertagen die ersten Besucher in der Turnhalle der Grundschule Affing und wollten auf eine der drei ausgeschilderten Strecken gehen.

Zum 29. Mal veranstaltete der TSV Mühlhausen seine alljährlichen Wandertage. Die Besucher konnten Strecken mit sechs, zehn oder sogar 20 Kilometern wählen. Insgesamt gingen rund 800 Startkarten an dem Wochenende über den Tresen. Hinzu kamen noch zahlreiche Besucher aus Affing und Umgebung, die sich zum Mittagessen oder zu Kaffee und Kuchen in der mit Sonnenblumen geschmückten Halle einfanden. Wanderwart Hans Fischer stellte fest: „Ich bin sehr zufrieden, dass so viele Leute da waren.“

Und: „Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir mussten an beiden Tagen nachträglich Fleisch besorgen, weil so viele Menschen da waren.“ Auch mit dem Wetter hatten die Mühlhauser Glück. Bis auf einen kurzen Regenschauer am Sonntagmorgen waren die Bedingungen optimal.

Großen Anklang fanden bei den Teilnehmern die schönen und gut ausgeschilderten Strecken. Die größten Wandergruppen mit je etwa 40 Teilnehmern reisten mit dem Bus aus Büchenbach, Großmehring und Kitzingen an.

Aber auch die Vereine aus der Region waren stark vertreten, so kamen aus Ruppertszell und Inchenhofen jeweils etwa 35 Wanderer nach Affing. Zur Belohnung gab es dieses Jahr Kartoffeln und Bier als Gruppenpreise.

Für die kleinen Wanderer gab es Urkunden und Malsachen. Dafür mussten sie auf der sechs Kilometer langen Strecke Rätselfragen beantworten, wie beispielsweise „Wie nennt man den Schwanz von einem Hasen oder Kaninchen? – Sonne, Blume oder Lampe?“ Na hätten Sie es gewusst? (AN)

