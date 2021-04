Weggeworfene Zigarette löst Brand in Karlsfeld aus

Ein 44-Jähriger wirft eine Zigarette in einen Mülleimer und löst damit einen Brand auf einem Balkon aus. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

In Karlsfeld (Landkreis Dachau) hat am Mittwoch ein Balkon an einem Hochhaus an der Rathausstraße gebrannt. Ein 44-jähriger Bewohner hatte gegen 14 Uhr eine noch glimmende Zigarette in einen Mülleimer auf seinem Balkon geworfen. Wie die Polizei berichtet, geriet dieser in Brand.

Brand in Karlsfeld: Feuer kann schnell gelöscht werden

Mehrere Feuerwehren aus den Landkreisen Dachau und München sowie Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (kneit)

