Weihnachten im Karton

Hier gibt es Annahmestellen

Die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ ruft dieses Jahr bereits zum 24. Mal zum Mitmachen auf. Damit soll ärmeren Kindern aus Osteuropa ( Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien, Ukraine) eine Freude bereitet werden. Wer sich beteiligen möchte, kann einen Schuhkarton bunt bekleben und darin kleine Schätze unterbringen, wie zum Beispiel Spielsachen, Kleidung, Schulmaterialien, Hygieneartikel und Süßigkeiten. Auch im Raum Aichach gibt es mehrere Sammelstationen für die Päckchen.

Christine Haas, Ahornstraße 9, Aichach, 08251 7538; Zentrum für Allgemeinmedizin, Sudetenstraße 1a; Mrs. Sporty, Augsburger Straße 17; Schuhhaus Winkler, Werlberger Straße 3.

Birgit Löhr, Am Alten Sportplatz 9, Obergriesbach.

Die gepackten Schuhkartons können noch bis 15. November zu den Annahmestellen gebracht werden. An diesen Orten liegen auch Flyer mit Informationen aus. Diese sind auch in verschiedenen Arztpraxen und Geschäften zu finden. Um die Kosten der Aktion decken zu können, wird um eine Spende von zehn Euro gebeten, die die Päckchenlieferanten vor Ort abgeben oder überweisen können. (AN)

Wer mehr wissen will, findet Informationen unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

