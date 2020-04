15:40 Uhr

Wie ein Heißluftballon - Vlies löst Großeinsatz bei Rettenbach aus

Eilig hatten es die Rettungskräfte, schließlich hieß es in der Alarmierung, dass ein Heißluftballon bei Rettenbach abgestürzt sei. Am Ende war die Aufregung umsonst.

Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete am Donnerstag gegen 13.10 Uhr einen abgestürzten ein Heißluftballon bei Rettenbach (Gemeinde Aresing). Er glaubte, gesehen zu haben, wie der Ballon in einem Waldstück abgestürzt sei. Mehr konnte er laut Polizei nicht erkennen.

Sofort wurden die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Zwei Rettungshubschrauber, davon einer ausgerüstet mit einer Wärmebild-Kamera wurden ebenfalls zur vermuteten Absturzstelle beordert.

Vlies sieht Heißluftballon sehr ähnlich

Sehr schnell am Einsatzort angekommen, bemerkten die Einsatzkräfte den Irrtum. Es war ein größeres Vlies, ähnlich einer Ackerfolie, das vermutlich vom Wind weggerissen und in das Waldstück getragen wurde. Wie auch auf einem Video zu sehen, das von einer Augenzeugin gemacht wurde, sah dies laut Polizei so aus, als sei da ein Heißluftballon unterwegs gewesen.

Wer zahlt für den Einsatz?

Unabhängig davon, dass man aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkung ohnehin auf solche Freizeitaktivitäten verzichten muss, waren viele Einsatzkräfte beruhigt, dass es sich lediglich um eine Ackerfolie handelte und überließen die noch anstehende Bergung dem Grundstückseigentümer.

Die Einsatzkosten werden laut Polizei niemandem in Rechnung gestellt. (AZ)

