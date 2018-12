05:00 Uhr

Wie geht es weiter mit dem Pöttmeser Marktfest?

Die Organisation der populären Veranstaltung kommt in neue Hände. Das Partnerschaftskomitee will diese Aufgabe nicht mehr übernehmen. Was die Gründe sind.

Von Vicky Jeanty

Alle wollen das Marktfest in Pöttmes beibehalten. Doch niemand fühlt sich in der Lage, die Veranstaltung am historischen Marktplatz in Pöttmes in den kommenden Jahren verantwortlich auszurichten. Das ist die vorläufige Erkenntnis nach der Sitzung, zu der das Partnerschaftskomitee alle beteiligten Vereine in die Ratsstuben geladen hatte. Die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees (PK), Angie Mayer, bestätigte, dass das Komitee auch nach den Neuwahlen im März unter einem neuen Vorsitz das Marktfest nicht mehr organisieren werde.

Der frühere Bürgermeister Karl Hofmann hatte das Marktfest 1981 ins Leben gerufen, über das in der Presse ausführlich berichtet worden war. Das frisch gegründete Partnerschaftskomitee übernahm von Anfang an die Organisation des Festes, an dem sich die örtlichen Vereine beteiligten. Die Abmachung sah vor, dass die Hälfte des Erlöses der beteiligten Vereine an das Komitee fließen solle. Damit wurde ausschließlich der Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt La Haye-Pesnel mitfinanziert, der im zweijährigen Turnus die Pöttmeser Schüler in die Normandie führte.

Marktfest wurde zur festen Einrichtung

Alle waren mit der Regelung einverstanden und das Marktfest wurde über viele Jahre zur festen Einrichtung. Es gehörte zu den beliebtesten Veranstaltungen und war einer der geselligen Höhepunkte im gemeindlichen Vereinsleben. Der Trend zu mittelalterlichen Festen machte auch vor Pöttmes nicht Halt. Seit einigen Jahren richtet das PK in Eigenregie und in regelmäßigen Abständen auch das historische Marktfest aus. Das zunehmende Murren in den am Marktfest beteiligten Vereinen nahm in den vergangenen Jahren zu und war auch beim PK nicht mehr zu überhören. Vereinfacht gesagt geht und ging es ums Geld. Etliche Vereine wollten die Abgabe der Hälfte ihrer Einnahmen an das PK nicht mehr klaglos hinnehmen. Das PK wiederum zweifelte gelegentlich an der korrekten Abrechnung einzelner Vereine. „Wir sind alle nicht mehr so zufrieden“, sagte Angie Mayer. Nach 37 Jahren sei das durchaus nachvollziehbar. Es sei im Sinne aller, mit einem neuen Konzept und einer neuen Führung das Marktfest anders zu gestalten. Bürgermeister Franz Schindele bestätigte: „Die Frage ist nicht, ob das Marktfest weiterleben soll, sondern in welcher Form es künftig zu organisieren ist.“ Die gut einstündige Diskussion nutzten die Vereinsmitglieder, um ihre Bedenken vorzubringen, ihre Kritikpunkte aufzulisten, aber auch, um neue Vorschläge für die Zukunft vorzubringen.

Niemand wollte die alleinige Führung und Verantwortung übernehmen

Nachdem schnell klar war, dass spontan niemand der Angesprochenen die alleinige Führung und Verantwortung für das Fest in seinem Verein übernehmen wollte und konnte, wurden verschiedene Ideen erörtert. Alles lief darauf hinaus, dass in Zukunft die organisatorische Hauptlast am besten bei der Gemeinde zu liegen habe, die auch einen Großteil der Kosten, beispielsweise für die Versicherung, übernehmen sollte. Franz Schindele will sich in dieser Sache mit dem Finanzausschuss beraten. Er wird auch mit seinen Verwaltungsangestellten reden, ob und gegebenenfalls wer die Leitung übernehmen könnte. Alternativ, so der Bürgermeister, könnte sich eine interessierte Einzelperson melden und mit der Leitung betraut werden. Die Gemeinde könnte sie zeitweise gegen eine entsprechende Entlohnung unter Vertrag nehmen. „Wenn wir über die Runden kommen wollen, müssen sich trotzdem die Vereine reinhängen. Wir alle sind Gemeinde“, betonte Schindele. Ein erfolgreiches Weiterleben des Marktfestes sei nur über ein gelebtes Wirgefühl zu garantieren, so der Bürgermeister. Fest steht, dass konkret über künftige Standgebühren diskutiert werden muss. Im Gegenzug wollten einige Vereine bestätigt bekommen, dass sie dann autark über das kulinarische Angebot bestimmen könnten. Hier gab es geteilte Meinungen – vor allem, als es ums Bier ging. Das liefert die Kühbacher Brauerei. Ob Besucher künftig in Pöttmes auch zum Unterbaarer, Tegernseer oder Boandlbräu greifen können, dazu gab es keine Einigung. Fazit: Das Marktfest soll auf keinen Fall untergehen. Mit einem revidierten Abrechnungssystem, einem flexiblen Produktangebot und vor allem mit viel Engagement und dem Wissen, dass man es bei solchen Veranstaltungen nie allen recht machen kann, wollen alle in die Zukunft angehen. Vorerst außen vor blieb das historische Marktfest. Wer diese Mammutaufgabe zu stemmen bereit sei, darüber wurde gar nicht erst diskutiert. Im Januar möchte Schindele die Vereinsvorsitzenden zu einer weiteren Sitzung laden. Bis dahin liege die Meinung des Finanzausschusses vor, die Vereine sollten ihre Verbesserungsvorschläge auflisten. Den Anwesenden war es ein Anliegen, Angie Mayr für 20 Jahre Marktfest zu danken.

