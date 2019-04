00:33 Uhr

Yoga am Morgen statt Sucht

Ambulanz erweitert ihr Angebot

Die Suchtfachambulanz der Caritas in Aichach bietet unter dem Motto „Kreative Wege aus der Sucht“ ab Freitag, 3. Mai, Yoga am Morgen an. Im Laufe des Jahres kommen dann die Kurse „Musik erleben“ und „Meditatives Malen“ dazu. Die neuen Angebote sind für die Teilnehmer kostenlos.

Bislang hatte sich die Arbeit der Suchtfachambulanz auf Erst- und Einzelgespräche, auf Suchttherapien, Gruppen- und Nachsorgeangebote beschränkt. Kerstin Kastenhofer von der Suchtfachambulanz sagt, dass Betroffene sehr gerne die aufeinanderfolgenden Angebote wahrnehmen würden, weil sie spüren, dass es ihnen guttut.

Aber nicht nur suchtkranke Personen können teilnehmen. Es gebe nicht wenige, die bei sich wahrnehmen, dass sie häufiger zum Beispiel zu Alkohol greifen, als ihnen guttut. „Sie brauchen noch keine Therapie, aber sie sind bereit, ihr Verhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern.“

Yoga am Morgen beginnt am Freitag, 3. Mai. An acht Terminen von 7.30 bis 9 Uhr wird Kastenhofer durch das Angebot führen. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer einfache, effektive Körperübungen, Atemtechniken und Meditationen aus dem Kundalini-Yoga. „Eine wunderbare Methode, Stress und Anspannung abzubauen und sich selbst mehr wahrzunehmen“, sagt sie und zerstreut Bedenken, dass die Übungen zu schwer sein könnten. Anmeldung bei der Suchtfachambulanz Aichach des Caritasverbands in der Münchener Straße 19 in Aichach, Telefon 08251/873480, Fax 08251/873489. (AN)

