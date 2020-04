vor 19 Min.

Zusammenprall: 55-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine 41-jährige Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Schwabhausen am Mittwochvormittag einen Radfahrer. Der 55-Jährige wird leicht verletzt.

Eine 41-jährige Schwabhausenerin fuhr am Mittwoch gegen 9.10 Uhr mit ihrem Opel in Schwabhausen die Frühlingstraße entlang.

An der Einmündung in die Augsburger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Stetten fahrenden 55-jährigen Radlers.

Radfahrer prallt gegen linke Seite des Autos und stürzt

Der Radler, ebenfalls aus Schwabhausen, prallte frontal gegen die linke Seite des Autos und stürzte.

Er verletzte sich dabei leicht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)

