Zwei Bauwünsche bereiten den Kühbacher Räten Kopfzerbrechen

Den Traum vom eigenen Haus wollen sich zwei Bürger in Stockensau und Unterbernbach erfüllen. Doch so einfach ist das nicht.

Plus In Stockensau und in Unterbernbach möchten zwei Bürger Wohnhäuser bauen – auf problematischen Grundstücken. Im Gemeinderat sind die Meinungen geteilt.

Von Gerlinde Drexler

Nur mit eigenen Satzungen könnten zwei geplante Bauvorhaben in den Kühbacher Ortsteilen Stockensau und Unterbernbach umgesetzt werden. Die beiden Bauvoranfragen diskutierte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Meinungen dazu waren geteilt.

Das Grundstück in Sockensau liegt an der Oberen Dorfstraße

Das Vorhaben in Stockensau bezieht sich auf ein Grundstück an der Oberen Dorfstraße. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher befürchtet, dass ein Bachlauf in dessen Nähe bei Hochwasser Probleme machen könnte. Er ging auch von naturschutzrechtlichen Bedenken aus. Denn der geplante Neubau eines Einfamilienhauses liegt im Außenbereich, und ein Großteil des Grundstücks ist als Grünfläche im Flächennutzungsplan eingetragen. Andererseits schließt sich im weiteren Verlauf sogenanntes Bauerwartungsland an, für das es allerdings noch keinen Bebauungsplan gibt.

Ob dort mal gebaut wird, stehe in den Sternen, sagte Engelbert Thumm. Sein Einwand: "Das Grundstück ist mitten im Grünen. Wir müssen uns im Klaren sein, was wir schaffen, wenn wir das genehmigen." Franz Lechner sah kein Problem. Gegen Hochwasser müsse man sich absichern. Manfred Felber wies darauf hin, dass der Flächennutzungsplan schon rund 20 Jahre alt sei. Außerdem würde das Wasserwirtschaftsamt eine Stellungnahme abgeben.

Elf Gemeinderäte stimmen für einen Sonderweg

Um das Bauvorhaben zu ermöglichen, müsste die Gemeinde eine sogenannte Einbeziehungssatzung aufstellen. Dazu müssten, ähnlich wie bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, unter anderem Behörden dazu schriftlich Stellung beziehen. Bürgermeister Kerscher schlug angesichts der erwarteten Probleme vor, das Einvernehmen nicht zu erteilen. Sechs Gemeinderäte sahen das genauso. Elf Mitglieder des Gremiums stimmten dagegen. Damit wird nun eine eigene Satzung erarbeitet.

In Unterbernbach geht es um eine Fläche unweit des Schreierbachs

Auch bei der nächsten Bauvoranfrage, dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in dritter Reihe in der Bachstraße in Unterbernbach, bereitete dem Gemeinderat die Lage des Grundstücks Kopfzerbrechen. Es liegt ebenfalls im Außenbereich, und ein Großteil ist als Fläche für die Landwirtschaft mit freizuhaltendem Grünzug ausgewiesen. Kerscher erklärte, was ihn stört: "Wir gehen auf die renaturierte Seite des Schreierbachs, für die wir eine Auszeichnung bekommen haben."

Felber fand, der Gemeinderat müsse sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, inwieweit er eine Bebauung in dritter Reihe im Bereich des Schreierbaches zulasse. Thumm hatte Bedenken, der Voranfrage zuzustimmen: "Dann haben wir keinen Grund, eine Bebauung des Grundstücks daneben abzulehnen." Georg Schäffler wies darauf hin, dass der Antragsteller nicht viel Spielraum habe, weil "das alte Sach" unter Denkmalschutz stehe. Die Mehrheit der Gemeinderäte lehnte eine weitere Bebauung mit einer Einbeziehungssatzung ab. Vier waren dafür.

