16:02 Uhr

Zwei Millionen Euro für die Dorferneuerung in Hollenbach

Plus In Hollenbach und Motzenhofen soll etwas geschehen. Der Plan mit einer ganzen Reihe von einzelnen Maßnahmen wird einstimmig beschlossen.

Von Johann Eibl

Gut Ding will Weile haben. Mit diesem Satz könnte man die Dorferneuerung in den Orten Hollenbach und Motzenhofen kommentieren. Das Thema zieht sich bereits seit Jahren hin, und es werden noch mal einige Jahre ins Land ziehen, ehe man hinter dieses große Projekt einen Haken setzen kann. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag wurde der Plan jedenfalls in der vorgelegten Form einstimmig beschlossen.

Michael Haas, den Bürgermeister Franz Xaver Ziegler als „Mann der ersten Stunde“ bezeichnete, erläuterte in seinem Vortrag die anstehenden Maßnahmen. Insgesamt sprach der Zweite Bürgermeister von Kosten, die nach derzeitigem Stand knapp über zwei Millionen Euro liegen werden. Kommt es zu einer Förderung in einer Höhe von 65 Prozent, dann könne die Kommune mit 1,4 Millionen Euro vom Vater Staat rechnen. Haas plädierte dafür, jetzt „anzuschieben, damit die Leute sehen: Es geschieht was“. Er stellte klar, dass über die Finanzierung einer jeden einzelnen Maßnahme vorab der Gemeinderat das Wort haben werde. Kleinigkeiten, so Ziegler, könne man immer noch ändern.

Für die alte Dorfwirtschaft in Hollenbach soll es ein Konzept geben

Sogenannte Schlüsselmaßnahmen müssen erledigt werden, etwa die Platzgestaltung am Kindergarten in Hollenbach, die Aufwertung des Baches dahinter und ein Dorfplatz für Motzenhofen. Haas wies daraufhin, dass auch Privatleute in den Genuss von Fördermitteln kommen könnten, sofern sie an ihren Gebäuden Veränderungen vornehmen, die etwa das Ortsbild verbessern würden.

Was wird aus der alten Dorfwirtschaft in Hollenbach, die nur wenige Meter von der Kirche entfernt steht und sich in keinem guten Zustand befindet? Diese Frage war vor Jahren wiederholt sehr leidenschaftlich debattiert worden. Vor einer Sanierung soll erst ein Konzept für eine künftige Nutzung erarbeitet werden.

