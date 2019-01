vor 58 Min.

Zwiebelgarten: Kein Baugebiet

Gemeinde lässt Angelegenheit ruhen

Anwohner des Wegs „Am Zwiebelgarten“ in Pöttmes warfen vor einiger Zeit die Idee auf, hier ein Baugebiet auszuweisen. Doch der Gemeinderat beschloss im Dezember in nicht öffentlicher Sitzung, die Sache ruhen zu lassen. Der Beschluss wurde erst jetzt bekannt gegeben. Im Gespräch war laut Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel ein Bauland-Umlage-Verfahren. Dabei bringen die Eigentümer Ackerflächen ein und erhalten kleinere Bauplätze zurück oder werden finanziell entschädigt. Die Eigentümer vertraten laut Hummel zu unterschiedliche Ansichten. Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann informiert die Anlieger in einer Versammlung. (nsi)

