Adelzhausener sorgen sich um die Sicherheit von Kindern und Senioren

Richtig unzufrieden sind die Adelzhausener Bürgerinnen und Bürger mit der Verkehrssituation an der Aichacher Straße auf Höhe des Bürgerhauses. Sie sorgen sich um die Sicherheit von Kindern und älteren Menschen beim Überqueren der Aichacher Straße. Und sie fordern eine Lösung.