Das Platzproblem an der Grundschule Adelzhausen setzt sich fort

Die Erweiterung der Grundschule ist bereits im Gespräch. Doch schon im September wird voraussichtlich mehr Platz gebraucht. Was die Gemeinde jetzt tut.

Die Klassenzimmer in der Grundschule in Adelzhausen sind voll belegt, die Mittagsbetreuung ist in der Turnhalle und in extra aufgestellten Containern untergebracht. Nachdem es eventuell ab September drei erste Klassen an der Grundschule geben wird, ging der Gemeinderat auf Nummer sicher und orderte in seiner Sitzung am Mittwoch weitere Container.

Die Platzsituation an der Schule in Adelzhausen ist schon seit Jahren sehr beengt. Wegen eines möglichen Neubaus sei man mit der Regierung von Schwaben im Gespräch, teilte Bürgermeister Lorenz Braun auf Nachfrage der Redaktion mit. Um für das neue Schuljahr genügend Platz zu haben, beschloss der Gemeinderat, die bereits vorhandene Zahl der Container zu verdoppeln. In Zahlen heißt das, dass rund 150 Quadratmeter zusätzliche Fläche dazukommt. Das würde etwa zwei Zimmern entsprechen, so der Bürgermeister.

Warum die Gemeinde Container kauft und nicht mietet

Der Kaufpreis für die Container beträgt rund 70.000 Euro und liegt damit auf dem gleichen Preisniveau wie bei den Containern, die die Gemeinde vor etwa drei Jahren gekauft hat. Der Gemeinderat entschied sich gegen die Option, die Container für zwei Jahre zu mieten. Der Grund: Die Miete wäre höher gewesen als der Kaufpreis.

Die Container werden im Laufe des ersten Halbjahres geliefert und werden auf die vorhandenen Container gesetzt. Die Kinder erreichen sie über eine Außentreppe. Es sei keine ideale Lösung, war dem Bürgermeister bewusst. Aber zumindest eine schnell umsetzbare Übergangslösung.

Im Gemeinderat ging es außerdem um folgende Themen: