Die Abwassergebühr erhöht sich auf mehr als das Doppelte

Plus Der Bau der neuen Kläranlage macht in Adelzhausen eine erhebliche Gebührenerhöhung notwendig. Bislang sind es 1,97 Euro pro Kubikmeter. Ab Januar sieht das anders aus.

Die Gebühren für die Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet Adelzhausen werden ab dem 1. Januar 2024 signifikant in die Höhe gehen. Aufgrund der notwendigen Investition in eine neue Kläranlage, die voraussichtlich bis Ende 2026 fertiggestellt sein soll, sei die Erhöhung „alternativlos“, sagte Bürgermeister Lorenz Braun am Mittwoch im Gemeinderat.

In der Sitzung fiel die Entscheidung zur Gebührenerhöhung einstimmig. Drei Gemeinderäte fehlten. Vorausgegangen war eine ausführliche Präsentation der Kalkulation für die nächsten vier Jahre. Im Abwasserbereich muss eine Gemeinde kostendeckend arbeiten. Für die vergangenen vier Jahre hatte sich in Adelzhausen ein Überschuss ergeben, der in die aktuelle Kalkulation für die neuen Preise von Januar 2024 bis Dezember 2027 einberechnet wurde.

