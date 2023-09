Einbrecher in Firmengebäude stehlen unter anderem ein Auto

Unbekannte dringen in ein Unternehmen Am Gewerbepark in Adelzhausen ein. Sie machen erhebliche Beute. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Firmengebäude Am Gewerbepark in Adelzhausen eingebrochen. Sie machten erhebliche Beute und stahlen sogar ein Auto.

Der Einbruch wurde laut Polizei zwischen 21 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag verübt. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Sie entwendeten neben dem Auto mehrere Werkzeuge und Maschinen. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in solchen Fällen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei in Augsburg in Verbindung zu setzen. (AZ)