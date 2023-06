Feuerwehrhäuser in Adelzhausen werden Leuchttürme für den Notfall

Gemeinderat Adelzhausen bestückt das Dach der Feuerwehr Burgadelzhausen mit Photovoltaikanlage. Heretshausen ist nächstes Jahr dran.

Im Falle eines Blackouts sollen die Feuerwehrhäuser in der Gemeinde Adelzhausen zu Leuchttürmen werden, also Anlaufstellen für die Bevölkerung. Nach und nach will die Gemeinde deshalb Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Feuerwehrhäuser installieren. Den Anfang macht Burgadelzhausen, für das der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch den Auftrag vergab.

Photovoltaikanlagen sollen Stromversorgung trotz Blackout sicherstellen

Die Photovoltaikanlagen sollen dafür sorgen, dass im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls die Feuerwehrhäuser trotzdem noch Strom haben. Auf das Dach der Burgadelzhausener Wehr soll eine 8,5 Kilowatt/Peak Anlage kommen und ein Batteriespeicher installiert werden. Den Strom könne man auch für eine eventuelle Wärmepumpe nützen, dachte Bürgermeister Lorenz Braun bereits weiter. Denn Burgadelzhausen hat, ebenso wie die Freiwillige Feuerwehr in Heretshausen, noch einen Gastank. Die Feuerwehrhäuser für den Notfall mit Photovoltaikanlagen auszurüsten, sei auch ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit, freute sich der Bürgermeister. Den Auftrag vergab der Gemeinderat für rund 23.300 Euro an die Firma em efficiency solution aus Burgadelzhausen. Braun wird bei der Firma außerdem anfragen, was eine Photovoltaikanlage für das Dach der Heretshausener Wehr kosten würde. Das soll im kommenden Jahr bestückt werden.

Mit reduzierten Öffnungszeiten beim „Haus für Kinder“ reagiert der Gemeinderat auf veränderte Buchungszeiten. Bisher hat der Kindergarten montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Von den 80 Kindern sind aktuell elf bis 17 Uhr angemeldet. Im nächsten Kindergartenjahr sieht es anders aus. Von den 30 neu angemeldeten Kindern haben die Eltern nur für vier die Betreuung bis 17 Uhr gebucht. Die Kindergartenleitung hatte deshalb angeregt, die Öffnungszeiten ab 1. September 2023 von Montag bis Donnerstag um eine halbe Stunde auf 7 bis 16.30 Uhr zu kürzen. Dem stimmte der Gemeinderat zu. Wenn die Nachfrage sich ändert, sollen die Öffnungszeiten wieder angepasst werden. Am Freitag ist die Einrichtung weiterhin von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Mehr Geld für Feuerwehr Der Gemeinderat passte die Kosten für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr an. Der Stundensatz für Sicherheitswachen steigt ab 1. Dezember von 13,70 auf 16,90 Euro pro Stunde, für die ehrenamtlich Feuerwehrdienstleistenden wird eine Pauschale von 28 Euro pro Stunde erhoben. Bisher waren es 24 Euro.

Satzung für Nahwärme Für das Projekt „Nahwärme Adelzhausen“ kann die Planung beginnen. Der Gemeinderat beschloss die Satzung des Bebauungsplans. Das Risiko, dass aufgrund fehlender anlagespezifischer Daten bisher noch keine immissionsschutzrechtliche Prüfung möglich war, schätzten Gemeinde und Betreiber GP Joule als gering ein. Vorgaben im Bebauungsplan würden die Anlagenplanung möglicherweise zu stark einschränken und die Möglichkeit nehmen, flexibel auf spezielle Anforderungen reagieren zu können, heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde auf einen Hinweis der Abteilung Immissionsschutz am Landratsamt. Bei der konkreten Anlagenplanung soll im Vorfeld ein Fachgutachter einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die immissionsschutzrechtlichen Richtwerte im Hinblick auf das benachbarte Wohngebiet eingehalten werden.

Sonnensegel für Kita Der neue Spielplatz für die Krippe am „Haus für Kinder“ bekommt ein Sonnensegel. Außerdem wird das kaputte Sonnensegel im Garten des alten Kindergartens ausgetauscht. Montieren wird beide der Bauhof. Bürgermeister Braun ging von Kosten in Höhe von rund 7000 Euro für beide Sonnensegel aus.

Zuschuss genehmigt Das Rote Kreuz (BRK) bekommt 570 Euro Zuschuss.