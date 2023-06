Franz Schmaus nach langer Krankheit gestorben

Plus Der 66-Jährige war 30 Jahre lang im Gemeinderat Adelzhausen aktiv und Zweiter Bürgermeister. Beruflich engagierte er sich jahrzehntelang bei der Raiffeisenbank.

Nach langer Krankheit verstarb vergangene Woche Franz Schmaus. Der 66-Jährige war 30 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat, davon zwölf Jahre lang Zweiter Bürgermeister. Von 1977 bis zu seinem Ruhestand 2017 war Schmaus für die ehemalige Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach tätig, davon 35 Jahre lang als deren Vorsitzender.

Seine ruhige, menschliche Art zeichnete den Adelzhausener aus. Durch seine besonnene Art, seine ausgleichenden Fähigkeiten und seinen Weitblick habe Schmaus maßgeblich die positive Entwicklung der Gemeinde geprägt, so Bürgermeister Lorenz Braun. Von 1990 bis 2020 war der Verstorbene Gemeinderat in Adelzhausen. Im Jahr 2008 wurde er zum zweiten Bürgermeister gewählt und bekleidete das Amt bis zu seinem Ausscheiden im März 2020.