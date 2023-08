Adelzhausen

vor 33 Min.

Freiwillige packen an, damit die neue Kita einen Spielplatz bekommt

Der südliche Außenbereich der neuen Kindertagesstätte soll als Gemeinschaftsprojekt mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gestaltet werden. Die Gemeinde bietet dafür im September einen Holzworkshop an.

Plus Der neue Kita-Außenbereich in Adelzhausen wäre eine teure Angelegenheit. Jetzt wird daraus ein Gemeinschaftsprojekt. Was alles geplant ist.

Von Gerlinde Drexler

Die neue Kindertagesstätte in Adelzhausen soll einen schön gestalteten Außenbereich im Süden bekommen. Unter anderem soll ein Rutschenpodest gebaut werden, ein Seilgarten und eine Sandgrube. Lässt die Gemeinde all das von einer Firma machen, muss sie mit rund 42.000 Euro Kosten rechnen. Jetzt gibt es eine andere Lösung.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die Pläne mithilfe eines ehrenamtlichen Gemeinschaftsprojektes zu realisieren. Je mehr Arbeiten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer übernehmen, umso günstiger wird der Gestaltung des Außenbereichs. Die Gemeinde plant deshalb, im September einen viertägigen Holzworkshop zu veranstalten.

