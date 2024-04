Adelzhausen

vor 2 Min.

A8-Einsätze sorgen für Frust und Erschöpfung bei der Dorffeuerwehr

Plus Zwei Kameraden der Feuerwehr Adelzhausen berichten, was die hohen Einsatzzahlen für sie bedeuten. Ein erster Schritt in Richtung Entlastung ist angekündigt.

Von Alice Lauria

Wenn der Alarm 109-mal in einem Jahr ertönt, also fast jeden dritten Tag, kann das für die Kameraden und ihre Familien schnell zur Belastung werden. Zwei Feuerwehrmänner aus Adelzhausen, die 2023 bei einer Vielzahl von Einsätzen dabei waren, berichten von ihren Erfahrungen und Sorgen wegen der vielen Einsätze. Jugendwart Timo Treffler rückte 2023 bei mehr als der Hälfte aller Einsätze mit aus, nämlich 66-mal, und Stefan Gingele war bei 40 Einsätzen dabei.

Insgesamt musste die Feuerwehr Adelzhausen im vergangenen Jahr 109-mal ausrücken – davon 96-mal zu Einsätzen auf der Autobahn A8. 65 davon betrafen Autobahnabschnitte im Landkreis Dachau, wo die Adelzhausener gar nicht zuständig sind. Das brachte die Truppe an die Grenzen der Erschöpfung, wie Kommandant Benjamin Gastl bei der Generalversammlung beklagte. Insbesondere Einsätze, bei denen der Verkehrssicherungsanhänger (VSA) in den Kreis Dachau angefordert wurde. Dies kam 2023 ganze 44-mal vor. Ein Problem mit den Dachauer Nachbarn habe die Adelzhausener Wehr „absolut nicht“, betont Gastl. Die Wehr brauche aber Entlastung. Die ist nun in Sicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen