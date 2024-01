Gemeinde Adelzhausen verlost E-Bike für guten Zweck

300 Lose zu je 10 Euro sind in der Gemeinde erhältlich. Vom Erlös werden Spielgeräte gekauft. Gewinner wird bei der Bürgerversammlung gezogen.

Die wohl kürzeste Sitzung seiner fast 16-jährigen Amtszeit hatte Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun am Mittwoch. Nur rund 15 Minuten dauerte der öffentliche Teil. Braun erinnerte daran, dass die Gemeinde ein E-Bike verlost, das sie vom Bayernwerk geschenkt bekommen hat, wie er auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

Bürgerversammlung Ende Februar im Gasthof Dillitz

300 Lose haben der Bürgermeister und seine Sekretärin Daniela Bichler dafür gebastelt und nummeriert. Erhältlich sind die Lose für jeweils 10 Euro bei der Gemeinde. Von dem Erlös in Höhe von 3000 Euro sollen entweder für die Kindertagesstätte oder einen Spielplatz in der Gemeinde Spielgeräte gekauft werden. Sofern alle Lose verkauft sind, wird der Gewinner bei der Bürgerversammlung am Montag, 26. Februar, bei der Bürgerversammlung gezogen. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Dillitz.

Keine Beanstandung Bei der örtlichen Rechnungsprüfung gab es keine Beanstandungen. Der Gemeinderat stimmte zu.

Entlastung zugestimmt Bei der Jahresrechnung 2022 stimmte der Gemeinderat der Entlastung zu.