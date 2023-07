Adelzhausen

06:00 Uhr

Sicherheit der Schulkinder beschäftigt Gemeinderat Adelzhausen erneut

Plus Die Gemeinde Adelzhausen sucht Schulweghelfer für die Aichacher Straße am Bürgerhaus. Doch die Resonanz auf ihren Aufruf ist gering. Sie will dennoch einen Versuch starten.

Mehr Sicherheit für die Schulkinder wünschen sich Eltern in Adelzhausen für die Überquerung der Staatsstraße auf Höhe des Bürgerhauses. Weil eine Ampel oder ein Zebrastreifen dort nicht möglich sind, startete die Gemeinde einen Aufruf und suchte Schulweghelfer. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch zeigte sich Bürgermeister Lorenz Braun enttäuscht, dass sich daraufhin nur drei Personen meldeten.

Die Frage, wie die Sicherheit der Schulkinder bei der Überquerung der viel befahrenen Aichacher Straße gewährleistet werden kann, beschäftigt den Gemeinderat immer wieder. Mehrmals war der Bürgermeister deshalb schon bei verschiedenen Behörden, um eine Lösung zu finden. Erst Anfang des Jahres hatte der Zweite Bürgermeister, Peter Haug, erneut ein Gespräch mit dem Landratsamt geführt und den Gemeinderat anschließend darüber informiert, dass weder eine Ampel noch ein Zebrastreifen oder eine 30er-Zone an der Staatsstraße in Frage kommen. Daraufhin startete die Gemeinde im April einen Aufruf für Schulweghelfer.

