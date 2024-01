Unbekannte wollen in Haus in Adelzhausen einbrechen

Der oder die Täter scheitern beim geplanten Einbruch in Adelzhausen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Einen versuchten Einbruch in ein Haus in Adelzhausen meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Im Zeitraum von Freitag, 19. Januar, 12 Uhr, bis Montag, 22. Januar, 13 Uhr, versuchte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter, gewaltsam in eine Wohnung in der Hauptstraße einzudringen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Wie üblich, ermittelt in diesen Fällen die Kriminalpolizei Augsburg und bittet unter Telefon 0821/323-3810 um Hinweise. (AZ)