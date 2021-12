Affing investiert 8,7 Millionen Euro in eine sichere Wasserversorgung

Plus Zu kleine und veraltete Anlagen gefährden die Versorgungssicherheit mit Wasser in Affing. Damit sich das ändert, müssen die Bürger bald mehr zahlen.

Die Speicherkapazitäten sind viel zu gering, es gibt Korrosionsschäden und eine defekte Pumpe: Die Anlagen der Affinger Wasserversorgung sind in die Jahre gekommen und verfügen nicht mehr über das aktuell nötige Volumen. Unter dem Strich ist sogar die Versorgungssicherheit gefährdet. Das soll sich nun ändern. Die Gemeinde wird die Wasserversorgung erneuern und modernisieren. Dafür ist ein Investitionspaket von etwa 8,7 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren nötig. Bezahlen muss die Rechnung der Bürger.