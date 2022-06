Damit das Wasser sicher fließt: Affing investiert Millionen in neuen Hochbehälter

Plus Der bestehende Hochbehälter in Bergen ist zu klein und undicht. Bis 2025 soll der neue Hochbehälter fertig sein. Er kostet viel Geld.

Rund neun Millionen Euro muss die Gemeinde Affing in den nächsten zehn Jahren investieren, damit die Wasserversorgung sichergestellt ist. Priorität hat ein neuer Hochbehälter in Bergen. Der Bestehende ist nicht nur zu klein, sondern auch undicht.