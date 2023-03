Das Affinger Grüngut kommt in Zukunft nach Pfaffenzell

Die Grüngutannahmestelle in Haunswies ist Geschichte. Max Wild nimmt nun in Pfaffenzell Strauch- und Rasenschnitt an. Die Öffnungszeiten ändern sich komplett.

Die Grüngutannahmestelle der Gemeinde Affing im Ortsteil Haunswies ist Geschichte. Doch es gibt Ersatz: Künftig öffnet die Max Wild GmbH in Pfaffenzell für die Anlieferer von Rasen- und Strauchschnitt ihre Tore. Doch die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf komplett neue Öffnungszeiten einstellen.

Der Landkreis ist seit dem vergangenen Jahr für die Entsorgung der Grünabfälle zuständig. Von Anfang an war geplant, die Annahmestelle künftig in Pfaffenzell einzurichten. Das klappte nicht auf Anhieb, weshalb die Annahmestelle in Haunswies noch vorübergehend eine Saison geöffnet war.

Grüngutanlieferung ist am Samstag in Pfaffenzell nicht möglich

In der neuen Saison ist nun Pfaffenzell die Anlaufstelle für alle, die aus der Gemeinde Affing ihr Grüngut loswerden möchten. Allerdings klappt der Start nicht wie gewohnt zum 1. April. Bürgermeister Markus Winklhofer gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass der Betrieb wohl ab der Monatsmitte aufgenommen werden könne.

In Haunswies war die Grüngutannahmestelle von April bis November bislang jeden ersten und dritten Samstag im Monat geöffnet. In Pfaffenzell herrscht am Samstag Ruhe. Dafür ist dort die Grüngutanlieferung an jedem Werktag möglich: und zwar montags bis freitags jeweils von 7 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

