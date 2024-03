Der Kindergartenneubau in Bergen dauert etwas länger

Die Räume für zwei Kindergarten- und Krippengruppen werden in modularer Bauweise erstellt. Denn es soll besonders schnell gehen. Im September 2025 klappt die Eröffnung aber nicht.

Die Hoffnungen waren optimistisch. Das war dem Affinger Gemeinderat klar, als ihm im Januar eine Machbarkeitsstudie präsentiert wurde für den Bau von je zwei Kindergarten- und Krippengruppen in modularer Bauweise am Kindergarten in Bergen. Inzwischen ist klar: Die Inbetriebnahme im September 2025 klappt auf keinen Fall.

Bauamtsleiter Ralf Scherbauer unterrichtete den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber, dass der Neubau frühestens im Januar 2026 in Betrieb gehen könne. Das geht aus dem Terminablauf hervor, den das erst am 21. Februar vom Bauausschuss beauftragte Unternehmen Hitzler Ingenieure zusammengestellt hat. Es wird mit einer etwa einjährigen Bauzeit gerechnet, die im Januar 2025 starten könnte. Die Zeit bis dahin wird für Vergabeverfahren, Förderantrag und der Genehmigungsverfahren gebraucht.

Gerhard Faltermeier wollte nicht per Beschluss eine "frühestmögliche Inbetriebnahme" im Januar 2026 festlegen. "Wenn's schneller geht, sollten wir uns nicht dagegen wehren", sagte er. Es gehe ja auch um ein Signal an die Familien. Das beweise die Gemeinde ja schon mit der modularen Bauweise, bekräftigen Scherbauer und Bürgermeister Markus Winklhofer. Per Beschluss nahm der Gemeinderat dann aber doch einstimmig vom Projektablaufplan mit der "voraussichtlichen Inbetriebnahme" im Januar 2026 Kenntnis.

