Der neue Waldkindergarten für Affing ist bald fertig

Plus Seit Dienstag stehen die Container auf dem Grundstück im Osten von Affing. Sie bekommen nun noch "natürlichen Charme". Bald startet der Probebetrieb.

Zwei Wochen früher als gedacht stehen die Container, die das Zentrum des neuen Natur- und Waldkindergartens für Affing darstellen. Am Dienstag wurden ein Doppel- und ein Einzel-Container geliefert und auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern am Wäldchen, das "Mandling" genannt wird, aufgestellt. Damit steht dem geplanten Probebetrieb für den Waldkindergarten nichts mehr im Wege.