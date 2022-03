Jetzt wird untersucht: Was brauchen die Affinger Feuerwehren?

Plus Haben die Feuerwehren der Gemeinde Affing alles, was sie brauchen? Oder sind sie zu gut ausgerüstet? Antworten soll ein Feuerwehrbedarfsplan bringen.

Die Affinger Feuerwehr hat zu wenig Platz. Das haben die Verantwortlichen schon mehrfach klargemacht. Doch ist tatsächlich ein Anbau nötig, der über eine Million Euro kosten würde? Welche Ausrüstung ist überhaupt angemessen für die insgesamt sechs Feuerwehren im Gemeindegebiet? Brauchen tatsächlich alle fünf Ortsteil-Wehren neue Transportwagen für die Mannschaft? Fragen wie diese will der Gemeinderat nun von Fachleuten klären lassen.