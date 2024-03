Motorradfahrer übersieht Auto beim Einbiegen: Heli im Einsatz

Beim Einbiegen in die Straße zwischen Gaulzhofen und Affing kollidiert ein 16-Jähriger mit einem Auto. Der Jugendliche wird verletzt, ein Rettungshubschrauber kommt.

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Motorradfahrer zugezogen, der am Sonntagnachmittag bei Affing mit einem Auto kollidiert ist. Das berichtet die Polizei.

Der 16-jährige Motorradfahrer bog laut Polizei am Sonntag gegen 15.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von einem Feldweg auf die Gemeindeverbindungsstraße, die von Gaulzhofen (Markt Aindling) in Richtung Affing führt, ein. Dabei übersah er laut Polizei ein von Gaulzhofen her kommendes Auto und wurde von dem BMW seitlich erfasst.

Rettungshubschrauber landet bei Affing

Durch den Anstoß und den anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert. Ein Abtransport des Verletzten mit diesem war aber nicht erforderlich. (bac)