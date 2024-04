Affing

vor 3 Min.

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt weißen Ford am Iglhof in Affing

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen Ford am Iglhof in Affing angefahren hat.

Ein weißer Ford ist am Mittwoch an der Bushaltestelle am Iglhof abgestellt. Er wird am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch am Iglhof in Affing einen weißen Ford beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen unter 08251/8989-11. Laut Mitteilung war der weiße Ford zwischen 6.45 und 17.15 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Iglhof geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte den Ford im Bereich des linken hinteren Kotflügels und machte sich von dannen. (AZ)

Themen folgen