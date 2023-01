23-Jähriger beleidigt Polizisten mehrmals auf dem Kühbacher Brauereifest

Plus Dreimal beschimpft der junge Mann zwei Polizisten mit einem unfeinen Ausdruck. Dafür bekommt der einen Strafbefehl wegen Beleidigung. Den akzeptiert er so nicht.

Mehrere Male kurz hintereinander beleidigte ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis zwei Polizeibeamte auf dem Kühbacher Brauereifest. Er beschimpfte sie als Piç. Das türkische Wort bedeutet so viel wie Bastard oder Mistkerl. Das hatte nun juristische Konsequenzen für ihn.