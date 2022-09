80 Ausbildungsbetriebe stellen sich bei Berufsfindungstag vor

Schüler erhalten beim Berufsfindungstag des Rotary-Clubs in Aichach Informationen aus erster Hand. Es gibt ein Bewerberforum mit Bewerbermappen-Check.

Wenn der Schulabschluss näher rückt, stellt sich für Schülerinnen und Schüler unaufhaltsam die Frage nach der Berufswahl – eine wichtige Entscheidung auf dem Weg ins Arbeitsleben. Sie fiel in den vergangenen beiden Jahren noch schwerer als üblich, da aufgrund der Corona-Pandemie kaum persönlicher Kontakt zu den Firmen möglich war. Nun feiert der Berufsfindungstag des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach sein Comeback. Am Samstag, 24. September, können sich auf der Job-Messe in der Vierfachturnhalle des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums von 10 bis 13.30 Uhr Betriebe und potenzielle Auszubildende beschnuppern.

Der Berufsfindungstag bietet Gelegenheit, sich über verschiedene Berufe zu informieren und beraten zu lassen. Auf der Job-Messe für Ausbildungsberufe treffen sich einen Vormittag lang rund 80 Ausbildungsbetriebe der Region mit interessierten Schülern und Schülerinnen in lockerer Atmosphäre. Beide Seiten können dabei Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit knüpfen und Perspektiven entwickeln. Der Eintritt ist frei.

Im Vordergrund sollen die Ausbildungsberufe stehen, nicht die Unternehmen

Unternehmen, Behörden und Organisationen stellen ihre Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge an Info-Ständen in der Halle vor. Das vorrangige Ziel der Rotary-Veranstaltung ist nach Angaben der Organisatoren eine neutrale Berufsberatung, bei der Ausbildungsberufe und nicht die Unternehmen im Vordergrund stehen. Jedem Aussteller steht gleich viel Platz zur Verfügung. So sollen auch kleinere Betriebe die Möglichkeit erhalten, ihr Ausbildungsangebot gut sichtbar zu präsentieren.

Beim Berufsfindungstag können potenzielle Auszubildende und Lehrbetriebe sich gegenseitig beschnuppern Foto: Kathrin Haimer

Während der Pandemie versuchten die Rotarier, die Schüler und Schülerinnen mit der Magazinreihe "Mia san Zukunft" bestmöglich bei der Suche nach ihrem Wunschberuf zu unterstützen. Die ehrenamtliche Organisation und Ausrichtung der Veranstaltung in Aichach übernimmt auch in diesem Jahr Kathrin Haimer, Prokuristin, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Personal der Haimer GmbH aus Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) mit ihrem Team. Die Organisatoren sind froh, die teilnehmenden Ausbildungsbetriebe sowie Schülerinnen und Schüler nun wieder persönlich beim Berufsfindungstag begrüßen zu können.

Besucher können ihre Bewerbungsmappen kostenlos checken lassen

Egal ob eine Ausbildung im Handwerk, im sozialen oder kaufmännischen Bereich oder vielleicht auch ein Einstieg bei Polizei oder Bundeswehr - Schülerinnen und Schüler aller Schularten erhalten hier Informationen aus erster Hand. Für Ausbildungsbetriebe ist der Austausch mit den jungen Leuten eine Gelegenheit, geeignete Azubis von morgen zu finden. Personalverantwortliche und Auszubildende der Unternehmen empfangen die jungen Besucherinnen und Besucher an ihren Info-Ständen.

Aufgrund der großen Resonanz vergangener Jahre wird wieder ein Bewerberforum mit kostenlosem Bewerbungsmappen-Check sowie Tipps zu Bewerbung und Vorstellungsgespräch eingerichtet. Schüler können ihre fertige Bewerbungsmappe mitbringen und vor Ort mit erfahrenen Personalverantwortlichen besprechen. Die Rückmeldung der Experten soll ihnen dabei helfen, fehlerfreie und professionelle Bewerbungen zu verfassen. (AZ)