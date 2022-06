Adrian Winkler stellt beim Aichacher Sommerkonzert sein neues Album vor

Nachdem im Herbst 2020 seine erste Profi-Single "Oldest Soul" erschienen ist, folgt nun das erste Album, das der Musiker im Spitalhof zum ersten Mal präsentiert.

Seit seiner ersten Single "Oldest Soul" aus dem Herbst 2020, die gemeinsam mit der weltweiten Tierschutzorganisation Peta entstanden ist, wächst die Fangemeinde von Adrian Winkler aus Aichach. Nun hat der Singer-Songwriter sein erstes Album "Si much more" veröffentlicht, das er am 25. Juni beim Aichacher Sommerkonzert im Spitalhof präsentieren wird. Das teilt die Stadt Aichach mit.

Adrian Winkler tritt am 25. Juni in Aichach auf

"Seine Musik ist mitreißend, inspirierend und transportiert neben Groove und guter Laune immer auch seine tiefe Liebe zur Natur", heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Melodie seiner ersten Single ist damals in den Bergen entstanden. Daraus entstanden ist eine Hommage an die bezaubernde Schönheit der Erde, und es wurde daraus prompt ein Hit, der unter anderem auf Antenne Bayern täglich lief.

Das nun fertiggestellte Album enthält zwölf selbst geschriebene Songs, die Adrian Winkler gemeinsam mit seiner Band in seiner Heimatstadt Aichach am 25. Juni im Spitalhof präsentieren wird. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Grundschule Nord (Mozartstraße 1) statt. Tickets gibt es online unter: www.aichach.de/Ticketshop, in der Stadtinfo (Stadtplatz 40) oder unter 08251/9020. Die Restkarten werden ab 18.30 Uhr an der Konzertkasse verkauft. Beginn des Sommerkonzerts ist um 19.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 16 Euro. Für Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung gibt es einen ermäßigten Eintrittspreis von zwölf Euro. Asylsuchende und Tafelberechtigte müssen nur einen Euro bezahlen (Nachweis erforderlich). Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. (AZ)

